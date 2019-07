Reketi lõhkumise eest karistada saanud Victoria Azarenka: see on haletsusväärne

"Ausalt öeldes ma arvan, et see (karistus) on haletsusväärne. Ma küll mõistan nulltolerantsi, mida see ka ei tähendaks, kuid see juhtus kaks meetrit väljaspool tenniseväljakut. Ma ei lõhkunud väljakut ega midagi," avaldas Azarenka nördimust, et reketi lõhkumine tõi karistuse.

"Kogu see värk kõlab selliselt, nagu sul ei võiks väljakul olla ühtegi emotsiooni ja tennis pole ju selline. Mul on kahju, aga pole," lisas valgevenelanna.

Azarenka kaotas Halepile 3:6, 1:6. Seitsmenda asetusega rumeenlanna kohtub järgnevalt suurüllataja, alles 15-aastase Coco Gauffiga, kes alistas Polona Hercogi 3:6, 7:6, 7:5.