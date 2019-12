Raskest vigastusest paranev Maria Šarapova naaseb võistlustulle

Viiekordne suure slämmi turniirivõitja Šarapova, kes võistluspausi tõttu maailma edetabelis esisajast välja langenud, teenis Brisbane'i võistlusele vabapääsme. Tegu on 32-aastase venelanna jaoks esimese turniiriga pärast tänavust US Openit, kus jäi tema laeks avaring. Pikalt õlavigastusega olnud venelanna pidi tänavu käima ka õlaoperatsioonil.

Jaanuari alguses toimuval turniiril võtab osa ka maailma esinumber Ashleigh Barty ning talle järgnevad Karolina Pliškova ja Naomi Osaka.

"See on minu jaoks värske algus pärast keerulist hooaega," rääkis Šarapova Reutersi vahendusel. "Kogu hooaeg käis üles-alla. Oli hetki, kus ma olin valmis, aga õlg mitte."

"Olen aga motiveeritud edasi võistlema," jätkas venelanna. "Arvestades, kui kaugel ma oma karjääriga olen, on see hea märk. Ausalt öelda ei arvanud ma nooremana, et mängin pärast 30. eluaastat tipptennist edasi. Tunnen praegu, et mul on veel palju anda."

Praeguse edetabelikoha tõttu peab Šarapova lootma vabapääsmele, et pääseda otse jaanuari lõpus algavale Austraalia lahtise põhiturniirile. Venelanna on ka korra Australian Openi võitnud, triumfeerides seal aastal 2008.