Kui algselt plaaniti, et Nadal tõstab skulptuuril võidukarikat üles, siis nüüd on jõutud kokkuleppele, et hispaanlast kujutatakse ausambal mängusituatsioonis palli löömas.

Skulptuur püstitatakse 2020. aastaks. Järgmiseks turniiriks ootab French Openi võistluskompleksi veel üks suur muudatus, sest Philippe Chatrier` saab uue teisaldatava katuse.