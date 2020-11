Rafael Nadal üritab Pariisis esimest tiitlit võita

Delfi Sport RUS

Rafael Nadal Anne-Christine Poujoulat / AFP

Legendaarne Hispaania tennisemängija Rafael Nadal on võitnud 35 ATP Masters 1000 turniiri, kuid mitte kordagi Pariisis. Sel nädalal toimub Prantsusmaa pealinnas Rolex Paris Masters, kus osalevad seitse mängijat ATP top kümnest. See on üheksas ja viimane ATP Masters 1000 üritus sel hooajal.