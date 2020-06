Rafael Nadal: tennis ei ole jalgpall ja siin on ohud hoopis teised

"Olukord pole ideaalne. Kui minult täna küsida, kas ma tahaksin reisima hakata, et tenniseturniiridel osaleda, vastaksin ei," sõnas Nadal, vahendab Sportsmole.

Hispaanlane loodab, et tennisejuhid langetavad suurturniiride osas õige otsuse. "Olen üsna veendunud, et õigel hetkel tehakse õige otsus ning kui US Open mängitakse, toimub see väga turvalises keskkonnas. Kui seda ei suudeta tagada, pole sellel turniiril minu arvates mõtet."

"Tennis on ülemaailmne spordiala ning mulle tundub, et me peame olema vastutustundlikud. Meie ala ei saa võrrelda näiteks jalgpalliga, kus mänge saab pidada ühes riigis. Kui kõigi riikide sportlased kokku lasta, on ohud hoopis teised," arutles Nadal.

Hetkeseisuga on tenniseorganisatsioonid ATP ja WTA otsustanud, et rahvusvaheliste turniiridega ei jätkata enne 1. augustit.