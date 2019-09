Rafael Nadal soovib traditsiooni jätkumist: oleks viga seda reeglit muuta

Suure slämmi turniirid on ainsad tennise kalendris olevad võistlused, kus meeste tennises selgitatakse võitja formaadis parem viiest. Viimasel ajal on see aga palju kriitikat saanud. Kritiseerijad leiavad, et pikad mängud väsitavad tennisistid kohe turniiri alguses ära ning seega hilisemas faasis hakkab kannatama mängutase.

"Siin ei tohiks üldse mingit debatti olla," rääkis maailma teine reket Nadal. "Tuleks vaadata, et mis teeb tennise huvitavamaks ja seda just fänni vaatenurgast."

"Minu arust oli pühapäevane matš (US Openi finaal Daniil Medvedevi vastu - K.R.) vägagi aktraktiivne. See oli pikk kohtumine, aga me mängisime ka US Openi võidu peale. Olen esimesena uute asjade testimise poolt, aga suure slämmi turniiril peaks traditsioon ikkagi jääma. See teeb matšid mälestusväärsemaks."

"Aasta lõpus parimatest mängudest rääkides peetakse ikka meeles neid pikkasid kohtumisi, kus oli palju draamat," jätkas kogenud hispaanlane. "See on hea osa spordist. Oleks viga see ära kaotada."