Rafael Nadal purustas pikalt püsinud Jimmy Connorsi rekordi

Nimelt on 20-kordne suure slämmi võitja püsinud nüüdseks maailma edetabeli esikümnes rekordilised 790 järjestikust nädalat. Esmakordselt pääses Nadal kümne tugevama hulka juba 2005. aasta aprillis ning enamuse sellest ajast - 81% - on ta püsinud kas esireketi või teise numbrina. Esikohal on Nadal olnud 209 ja teisel kohal 351 nädalat.

Senine rekordimees Connors püsis esikümnes järjest 789 nädalat ning see kestis 1973. aasta 23. augustist kuni 1988. aasta 25. septembrini.

Selles arvestuses on kõigi aegade kolmandal kohal Roger Federer 734 nädalaga. Tema püsis esikümnes ajavahemikul 14. oktoober 2002 kuni 31. oktoober 2016.