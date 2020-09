Rafael Nadal lõpetab seitsmekuuse võistluspausi

“Foro Italico on olnud minu jaoks alati eriline koht ja sel aastal veel eriti, sest see on pika pausi järel minu esimeseks turniiriks," teatas Nadal, kes on Rooma tippturniiril võidutsenud rekordilised üheksa korda.

34-aastane Nadal, kes jättis koroonakriisi tõttu vahele käimasoleva US Openi, mängis viimati veebruarikuus Mehhikos Acapulco turniiril.

Rooma turniiriks on end üles andnud ka Novak Djokovic, kes eemaldati US Openilt, kui ta tabas kaheksandikfinaalmängus joonekohtunikku Laura Clarki palliga kõrisse.

Italian Openil ei osale TOP20 mängijatest vaid Roger Federer, kes taastub vigastusest.