Rafael Nadal loobus ATP Cupi avamatšist kangele seljale viidates

"Tere kõigile! Olen koos Hispaania meeskonna ja oma tiimiga otsustanud, et ma ei mängi täna esimeses matšis ATP Cupil siin Melbourne'is, sest mul on veel alaselg kange. Loodetavasti on seis homme (Kreeka vastu) parem," kirjutas 20-kordne suure slämmi tšempion Twitteris.

Nadaliga oleks pidanud mängima 21-aastane Alex De Minaur (ATP 23.), kes nüüd kohtub esinumbrite duellis hoopis Roberto Bautista Agutiga (ATP 13.). Hispaania - Austraalia B-grupi matši avab Pablo Carreno Busta (ATP 16.) ja John Millmani (ATP 38.) kohtumine.

Tänasest 6. veebruarini kestev ATP Cup koosneb neljast kolmeliikmelisest alagrupist. Peale alagrupikohtumisi ootavad ees poolfinaalid ja finaal. Tiitlit kaitseb Serbia, kes on A-alagrupis koos Saksamaa ja Kanadaga. C-grupis on Austria, Itaalia ja Prantsusmaa, D-grupis Venemaa, Argentina ja Jaapan.

Esialgu pidi turniir toimuma 1.-10. jaanuarini Brisbane'is, Perthis ja Sydneys, kuid koroonapandeemia tõttu tõsteti kõik Australian Openi eelturniirid üle Melbourne'i.

Maailma esireket Novak Djokovic alustas ATP Cupi 7:5, 7:5 võiduga Denis Shapovalovi üle. Koos Filip Krajinoviciga vedas ta paarismängus Serbia meeskonna Kanada üle 2:1 võidule. Avamängus oli Milos Raonic 6:3, 6:4 jagu saanud Dušan Lajovicist. Paarismäng lõppes serblaste paremusega 7:5 7:6 (4). Itaalia alistas avamängus Austria 2:1, maailma kolmas reket Dominic Thiem kaotas nii üksik- kui ka paarismängu.