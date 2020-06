Rafael Nadal kahtleb US Openi slämmiturniiri toimumises

„Kui küsida minult, siis ma usun, et see ei toimu. Loodetavasti laheneb probleem mõne kuuga,“ tunnistas kuulus tennisist Rafael Nadal videovahendusel peetud sõnavõtus uudisteagentuurile AP.

Ta avaldas arvamust, et targem oleks oodata ja koguda informatsiooni COVID-19 leviku kohta, sest New York on sellepärast saanud väga raskelt kannatada.

Nadal usub, et praegusel ajal tenniseturniiri korraldamisel on kaks võtmetegurit. „Et tennis saaks jätkuda mitte ainult USA-s, vaid ka igalpool mujal, on meil vaja kinnitust, et meid kaitstakse nakatumise eest ning võimaldatakse rahvusvahelised lennud.“

Kuulus tennisemängija rõhutab, et enne ei saa platsile naasta, kui olukord on kõigi jaoks ohutu.

Nadal, kes sai eelmisel kolmapäeval 34, tunnistab, et ei hoidnud reketit käes peaaegu kaks kuud. Nüüd on ta hakanud järk-järgult treeningkoormust tõstma, kuid siiski tõdeb, et ei hakka oma tervist lõhkuma. „ Ma ei kavatse oma keha proovile panna.“

„Ma olen väga aeglane ning ma hetkel väga ei harjuta reketiga,“ tunnistas Nadal.

Tennisemängija rääkis sõnavõtus, et ta igatseb tennist, aga samas teab, et peab hoidma fookust enda ja teiste tervisel.