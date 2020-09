Rafael Nadal ennustab keerulist French Openit: siin on nii külm ja pallid on rasked

Hispaanlase arvates on kõige keerulisem, et seekord peetakse turniir mai- ja juunikuu asemel alles septembri lõpus ja oktoobri alguses.

"Ilm on siin nii külm. See teeb kõigi jaoks mängimise keerulisemaks," sõnas 34-aastane Nadal, vahendab BBC. "Tingimused on seetõttu pisut ekstreemsed väliturniiri jaoks."

Lisaks pole vanameister vaimustuses tänavu kasutusele võetud Wilsoni pallidest. "Pall on hoopis teistsugune. See on superaeglane ja raske. Nendes niisketes ja külmades oludes on see väga raske. Lisaks on muidugi olnud vähem aega valmistumiseks," arutles hispaanlane.

Nadal on pärast koroonakriisi osalenud vaid ühel turniiril, kui võitis Roomas kaks mängu ja kaotas siis argentiinlasele Diego Schwartzmanile.

"Olen siin, et võidelda ja mängida väga intensiivselt. Treenin õige suhtumisega, et mul avaneks võimalus," kommenteeris Nadal oma ettevalmistust.