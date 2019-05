Rafael Nadal avaldas French Openi võitmiseks geniaalse retsepti

11 korda aasta teise suure slämmi Roland Garrosi karika pea kohale tõstnud 32-aastaselt hispaanlaselt küsisti peale mängu, milliseid soovitusi ta noortele tennisehakatistele, kes kõik French Openi tiitlist unistavad, annaks. Kes muu peaks seda paremini teadma kui Pariisi suurturniiri vaieldamatu rekordiomanik.

Praegusest generatsioonist ei paista keegi lähima kümne aasta jooksul Nadali French Openi tiitlitele järgi jõudvat. Isegi teoreetilist varianti pole. Novak Djokovicil, Roger Federeril ja Stan Wawrinkal on kõigil üks Roland Garrosi tiitel, kuid nendel meestel on passis vanuse koha peal numbrid 32, 37 ja 34. Ükski nimetatutest pole siiski sel nädalal veel konkurentsist pudenenud.

"Peamine on see, et ärge mõelge Roland Garrosi võitmise peale," ütles Nadal. "Ma pole seda kunagi teinud. Olen alati mõelnud järgmise päeva ja järgmise trenni peale. Nautige seda ja eks siis paistab."

"Päeva lõpuks pole Roland Garrosi või millegi muu võitmine kõige tähtsam asi. Oluline on, kuidas sa end tunned ning et sa lõpetaksid karjääri või elu nii, et sa tead, et oled andnud endast kõik. Andke endast parim iga päev ning see on ainuke soovitus, mida ma võin lastele anda," lisas ta.

Nadali kolmanda ringi vastaseks on 27. asetusega belglane David Goffin, kes avaringis seljatas leedulase Ricardas Berankise ja teises ringis serblase Miomir Kecmanovici.