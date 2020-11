Rafael Nadal astus neljanda mehena 1000 võidu klubisse

Varem on nii uhke tähiseni jõudnud meestennisistidest ameeriklane Jimmy Connors (1274), šveitslane Roger Federer (1242) ja tšehh Ivan Lendl (1068). Järgmine tegevmängija, kes võib 1000 võiduni jõuda, on maailma esireket Novak Djokovic, kel on hetkel 932 võitu. Hispaanlase ja serblase vahele mahub veel Argentina legend Guillermo Vilas (951).

"Sellise numbrini jõudmine näitab, et olen palju asju hästi teinud. On privileeg mängida veel 34-aastaselt. Aga see pole ainult minu saavutus, vaid kuulub kogu mu tiimile ja perekonnale," vahendab Nadali sõnu BBC Sport.

Kolmandas ringis ehk 16 parema seas kohtub Nadal austraallase Jordan Thompsoniga (ATP 61.).

Kõige rohkem võite on Nadal saanud Djokovici üle (27), järgnevad David Ferrer (26) ja Federer (24). Omavahelistes mängudes on Djokovic siiski napilt peal, olles ise Nadali alistanud 29 korral.

