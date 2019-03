Rafael Nadal andis Indian Wellsis Federerile loobumisvõidu

Hispaanlase loobumise põhjuseks oli põlvevigastus, mis segas Nadali juba ka eilses veerandfinaalis Karen Hatšanovi vastu.

Täna suutis Nadal matši eel teha vaid kerge soojenduse. "Tundsin juba soojenduse ajal, et põlv pole sellises olukorras, et tipptasemel mängu vastu pidada. Väga raske on selliseid otsuseid teha," selgitas maailma edetabelis teisel kohal asuv Nadal.

Nadal ja Federer, kes on kahe peale võitnud koguni 37 Grand Slami tiitlit, pole omavahel kohtunud alates 2017. aastast.