Rafael Nadal alustas Austraalia lahtisi hoolimata seljavaevustest võiduga: eesmärk oli ellu jääda

Hispaanlase võidunumbrid olid 6:3, 6:4, 6:1, matš kestis tund ja 53 minutit.

Nadali ettevalmistust on seganud seljavigastus, mille tõttu pidi ta loobuma ka eelmisel nädalal peetud ATP Cup-ist. Ametlikes kohtumistes polnud ta enne tänast sellel hooajal väljakule tulnudki.

"Viimased 15 päeva on seljaprobleemide tõttu keerulised olnud. Pidin täna lihtsalt ellu jääma ja see õnnestus. Arvan, et läks täna hästi. Kolmesetiline võit oli täpselt see, mida vajasin. Jah, ettevalmistus polnud sugugi täiuslik, aga olen elus," rääkis karjääri jooksul vaid 2009. aastal Austraalia lahtistel triumfeerinud Nadal pärast kohtumist.

Teises ringis kohtub Nadal kas serblase Victor Troicki (ATP 177.) või ameeriklase Michael Mmohiga (ATP 202.).