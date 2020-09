Purustamist ootavad uhked rekordid ehk mis on kaalul homme algaval French Openil

Meeste maailma esireket Novak Djokovic purustas alles eelmisel nädalal Roomas Masters 1000 tiitlite rekordi ning möödus Pete Samprasest ATP esireketi nädalate edetabelis, tõustes teiseks (Federeri rekordini on veel 23 nädalat minna).

French Openil võib serblasest aga saada esimene meesmängija tennise avatud ajastul, kes võitnud kõik neli suurt slämmi vähemalt kahel korral. Enne avatud ajastut said sellega hakkama Roy Emerson ja Rod Laver.

Djokovic tõstis esimest korda French Openi tiitli pea kohale 2016. aastal. Australian Openi on ta võitnud kaheksal, Wimbledoni viiel ja US Openi kolmel korral.

Thiemil samuti sõna sekka öelda



Avatud ajastul pole veel keegi kunagi võitnud teist järjestikust suure slämmi tiitlit kohe pärast esimest. Värskel US Openi tšempionil Dominic Thiemil on see võimalus. Ühtlasi võib austerlasest saada kümnes mees avatud ajastul, kes võitnud US Openi ja French Openi ühel aastal.

Allikas: French Openi koduleht

