Prantsusmaa lahtiste korraldajad said turniiri eel valusa uudise

Veel kolm nädalat tagasi lootsid prantslased võtta ühel päeval turniirile vastu koguni 11 500 inimest, kuid see arv vähendati 5000 peale. Nüüd langes arv veelgi.

Otsustest teatas neljapäeval Prantsusmaa peaminister Jean Castex, vahendab AP. Põhjuseks on mõistagi koroonaviiruse viimase aja levik Prantsusmaal.

"See on võrdlemisi valus hoop," rääkis võistluse direktor Guy Forget. "Taastame piletiraha natuke raske südamega, sest olime veendunud, et suudame 5000 inimesega ka toime tulla. Paraku on olukord nii."

French Openi põhitabeli mängud algavad sel pühapäeval, suurvõistlus jõuab kulminatsioonini 11. oktoobril.

Kuula ka French Openi eelvaadet: