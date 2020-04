Prantsuse ajaleht: French Open lükkub veelgi edasi

Väidetavalt on Prantsuse tenniseliit (FFT) nõustunud turniiri veel nädala võrra edasi lükkama, sest praegune alguskuupäev oli liiga lähedal US Openi finaalipäevale, 13. septembrile. Lisanädal annaks tennisistidele aega saviliivaväljakuga kohaneda ning lubaks nädal enne põhiturniiri teha algust kvalifikatsiooniga.

Uute plaanide kohaselt toimuks French Open seega 27. septembrist 11. oktoobrini.

Õhus on veel võimalus, et tänavu ühtegi suurt slämmi enam ei toimugi. US Openit võõrustav tennisekeskus New Yorgis on osaliselt ümber ehitatud haiglaks koroonapatsientide jaoks. Prantsusmaa valmistub oma eriolukorda lõpetama 11. mail, kuid massikogunemised jäävad endiselt keelatuks ning restoranid, baarid ja kohvikud suletuks.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!