Prantslane tegi skandaalse avalduse: tennisistid levitasid kuulujutte, et Nadal kasutab dopingut

Nadal sattus kahtluse alla, kui teda hakati seostama dopingutohter Eufemiano Fuentesiga, kes mõisteti Hispaania jalgrattasporti tabanud dopinguafääris süüdi ja pandi üheksaks aastaks vangi.

Ühtegi tõendit Fuentesi ja Nadali kokkupuudetele ei leitud ning Hispaania tennisetäht on alati eitanud keelatud ainete tarvitamist.

Simon usub, et Nadali dopingujutud said alguse puhtalt seetõttu, et keegi ei suutnud uskuda, et nooruke ja füüsiliselt oluliselt nõrgem Nadal võiks olla parem tennisist kui Šveitsi täht Roger Federer.

"Paljude jaoks oli raske mõista, kuidas mängulises mõttes saab Nadal olla parem kui Roger Federer,” kirjutab Simon värskes autobiograafias "Sport, mis teeb hulluks".

"Me isegi levitasime dopingu kasutamise kuulujutte," tunnistas prantslane, et konkurendid aitasid spekulatsioone õhutada.

Nadal võitis hiljuti juba 13. korda French Openi ning tõusis suure slämmi võitude arvestuses rekordimees Federeri kõrvale. Mõlema tenniselegendi arvel on 20 tiitlivõitu.