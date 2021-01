Positiivse koroonatesti andnud Andy Murray peab Australian Openi vahele jätma

33-aastane šotlane pidi reisi Melbourne`i alustama eelmisel nädalal, kuid teda ei lubatud positiivse testi järel tšarterlennule.

Londoni lähistel eneseisolatsioonis viibiv Murray on viimastel päevadel üritanud leida võimalusi reisimiseks, et pärast negatiivset proovi ikkagi võistlema pääseda, kuid tänaseks on see lootus kustunud.

"Olime Austraalia tenniseliiduga pidevas suhtluses, et otsida olukorrale lahendust, mis võimaldaks mingisugust toimivat karantiinivormi leida, kuid me ei suutnud seda tööle rakendada," teatas Murray.

"Tahan tänada kõiki sealseid inimesi jõupingutuste eest. Olen muserdatud, et ei saa Austraalias mängida. See on riik ja turniir, mida ma väga armastan," lisas endine esireket.

Kahel korral Wimbledonis ja korra US Openil triumfeerinud Murray on Austraalia suurel slämmil finaali jõudnud aastatel 2010, 2011, 2013, 2015 ja 2016, kuid on alati Melbourne`is esikohamängu kaotanud.

Australian Open algab 8. veebruaril.