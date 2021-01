Positiivse dopinguproovi andnud tennisist loodab Australian Openil mängida

20-aastase Jastremska mullu novembris antud uriiniproovist leiti mesterolooni metaboliidi jälgi.

"Minu uriinist leiti vaid väga väikses koguses mesterolooni metaboliiti. Arvestades seda väikest kogust ja mu varasemat negatiivset testi, olen saanud teaduslikku nõu, et see on juhtunud mingisuguse saastumise teel," teatas Jastremska oma avalduses.

Täna teatas rahvusvaheline spordikohus CAS, et neile on laekunud Jastremska kaebus ning nad loodavad otsuse teha hiljemalt 3. veebruariks, et ukrainlanna saaks positiivse otsuse korral Melbourne`is mängida.

Australian Open algab 8. veebruaril. Jastremska on juba Melbourne`is ning viibib hetkel 14-päevases karantiinis.