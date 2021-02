Poola komeedi jaoks jääb Australian Openi veerandfinaali uks veel kinni, Halep kohtub veerandfinaalis Serenaga

Tund ja 53 minutit kestnud matši võit viis maailma teise reketi Halepi Australian Openi veerandfinaali viiendat korda. Eelmisel aastal pääses ta seal poolfinaali, kus kaotas kahes tasavägises setis Garbine Muguruzale. 2018. aastal tunnistas ta finaalis Caroline Wozniacki paremust.

Suurtest slämmidest on Halep võitnud 2018. aasta French Openi ja 2019. aasta Wimbledoni.

"Teadsin, et pean midagi muutma, sest lõin liiga tugevalt ja lamedalt. Sain ta pisut paremini liikuma ning ta hakkas eksima, mina jällegi sain rütmi kätte," vahendab BBC Sport Halepi esimest kommentaari.

"See väljak on väga kiire ning pole lihtne siin mängida. Siin libiseb palju. Üritan lihtsalt enda mängule keskenduda nii palju kui võimalik."

Veerandfinaalis kohtub Halep 24. suure slämmi tiitlit püüdva Serena Williamsiga. "Legend. Ta on parim. Temaga on alati raske. Mul on kogemusi. Oleme nii palju kohtunud. Üritan lihtsalt nautida ning anda endast parima, sest ainult nii on võimalik Serenat võita," lisas Halep.

Williams juhib Halepi vastu omavahelistes matšides 9:2. Viimati kohtutigi just 2019. aasta Wimbledoni finaalis, kus Halep võttis 6:2, 6:2 võidu. Sama aasta Australian Openi kaheksandikfinaalis oli Williams parem 6:1, 4:6, 6:4.