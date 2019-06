Põlveoperatsioonil käinud Juan Martin del Potro jaoks on hooaeg läbi

Tegu on juba teise korraga viimase kaheksa kuu jooksul, kui mängumees oma põlve kederluu murdis. Operatsiooni käigus eemaldati killuke del Potro kederluust.

Argentiinlane vigastas end Londonis toimunud Queens'i turniiri avaringi kohtumises kanadalase Denis Shapovalovi vastu (ATP 27.). Del Potro suutis vaatamata vigastusele edasi mängida ning lõpuks kohtumise isegi võita numbritega 7:5, 6:4. Kohtumisejärgselt otsis del Potro alles arstiabi ja teatas, et peab ülejäänud turniirist loobuma.

2009. aasta US Openi võitja on kogu karjääri jooksul olnud hädas vigastustega. Lisaks põlvemuredele on argentiinlane käinud neljal juhul operatsioonil murtud randme tõttu.