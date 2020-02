Põlveoperatsioonil käinud Federer jääb French Openilt eemale

"Mu parem põlv on mulle juba mõnda aega häda teinud. Lootsin, et see paraneb ise, aga pärast uuringuid ja arutelusid oma tiimiga otsustasin sellele eile Šveitsis teha artroskoopilise lõikuse," ütles Federer Instagramis tehtud avalduses.

"Pärast protseduuri nõustusid arstid, et see oli õige otsus ning nad on kindlad, et ma taastun sellest täielikult. Selle tulemusena pean ma kahjuks eemale jääma Dubaist, Indian Wellsist, Bogotast, Miamist ja French Openist. Olen teie kõigi toetuse üle tänulik. Ei jõua ära oodata, millal jälle mängida saan. Murul näeme!"

Kõige tõenäolisemalt sihib Federer oma tagasitulekuvõistlusena Saksamaal Halles toimuvat ATP turniiri, kus ta tavaliselt Wimbledoni slämmiturniiriks valmistunud on.