Politsei algatas uurimise: French Openi ühe matši kohal on kokkuleppemängu kahtlus

Saksamaa ajaleht Welt kirjutab, et uurimine on algatatud 30. septembril toimunud naispaarismängu suhtes, kus rumeenlannad Andreea Mitu ja Patricia Maria Tig kohtusid Madison Brengle (USA) ja Jana Sizikovaga (Venemaa).

Konkreetsemalt on uurimise all selle matši teise seti viies geim, sest kihlveokontorites tehti siis sadade tuhandete eurode väärtuses pakkumisi, et Sizikova kaotab oma pallingugeimi. Maailma edetabelis 652. kohal asuv venelanna kaotaski oma servi, tehes seejuures nii esimese kui viimase punkti puhul topeltvea.

Rumeenlannad võitsid lõpuks selle kohtumise 7:6 (10:8), 6:4.

Prantsuse spordileht L'Equipe väidab ühtlasi, et suuri summasid panustati ka Rumeenia paari matšivõidule.