Paraolümpiavõitja süüdistab US Openi korraldajaid diskrimineerimises

Sel nädalal selgus, et US Open peetakse 31. augustist 13. septembrini tühjade tribüünide ees. Ära jäetakse tänavu nii juunioride turniir, segapaarismäng kui ratastoolitennis.

Austraallane Alcott väidab, et US Openi korraldajaid on avalikkusele valetanud, kui väitsid, et otsused tehti mängijatega konsulteerimise järel.

"Sain just teada, et US Open toimub ilma ratastoolitenniseta. Mängijatega olevat konsulteeritud. Ma arvasin, et olen teinud piisavalt, et kvalifitseeruda - olen kahekordne võitja ja maailma esinumber," kurjustas Alcott Twitteris.

"Ja palun ärge tulge mulle ütlema, et ma olen "suurem risk", sest istun ratastoolis. Jah, ma olen invaliid, kuid see ei muuda mind haigeks. Minu arvates on see ilmselge diskrimineerimine," lisas austraallane.

Ka rahvusvahelise paraolümpiakomitee president Andrew Parsons on kutsunud USA maineka turniiri korraldajaid üles meelt muutma, et ratastoolitennis ikkagi võistlusprogrammi pääseks.