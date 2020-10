Pankrotti läinud, aga sellest hoolimata rahas suplev tenniselegend Becker võib seitsmeks aastaks vangi minna

Jutt käib 1985. ja 1989. aasta võidukarikatest. Süüdistuse järgi olevat Becker trofeed ära peitnud, et neist mitte ilma jääda. Pankrotihaldurid nõuavad, et Becker karikad neile annaks, et autasud võlgade tasumiseks rahaks teha.

52-aastasele Beckerile esitati 28 punktist koosnev süüdistus, sakslane väidab, et ta pole midagi valesti teinud.

19 süüdistuspunkti on tema vastu esitatud juba varasematel aastatel. Näiteks varjab ta süüdistuse järgi lisaks Wimbledoni võidukarikatele ka 1991. ja 1996. aasta Austraalia lahtiste autasusid ning 1992. aasta olümpiakulda.

Kuigi Becker kuulutas 2017. aasta sügisel välja eraisiku pankroti, olevat tema pangakontol endiselt üle 1,1 miljoni euro. Lisaks kuulub talle mitmeid väärtuslikke kinnisvaraobjekte. Sularaha pole Becker aga pankrotihalduritele üle andnud ja on selle asemel teinud ülekandeid oma perekonnaliikmete kontodele.

Beckeri kohtuprotsess peaks jätkuma 2021. aasta sügisel. Süüdi mõistmise korral ootab teda vanglakaristus, mis võib maksimaalselt olla seitsme aasta pikkune.