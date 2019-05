Halep oli poolfinaalis skooriga 6:2, 6:7 (2:7), 6:0 üle Šveitsi esindajast Belinda Bencicist (WTA 18.). Kohtumine kestis üks tund ja 57 minutit.

Bertens alistas omakorda 6:2, 7:5 ameeriklanna Sloane Stephensi (WTA 8.). Kohtumine kestis üks tund ja 29 minutit.

Liivaväljakute edetabelit vaadates selgub, et finaalis kohtuvad selle väljakukatte kaks parimat mängijat. Halep hoiab liivaväljakute edetabelis kindlalt esikohta. Bertens on selgelt teisel positsioonil. Eestlanna Anett Kontaveit on selles pingereas kümnes.