OTSEBLOGI | Anett Kontaveit kohtub Austraalia lahtiste veerandfinaalis Simona Halepiga

Anett Kontaveit - Simona Halep

Halep juhib oma servil juba 30:0.

Riho Kallus: Anettil ei ole lihtne. Ta on siiamaani ka väga ilusti mänginud, vastane on lihtsalt veel parem. Loodame, et kannatab ja otsib edasi.

Riho Kallus: Halep mängib uskumatut tennist.

1-4 Halep teeb teise servimurde ja võidab neljanda geimi järjest.

40:A Halepil murdepall.

Riho Kallus: Riho Kallus: Lõpuks ometi Halepilt ka viga

Hull Julge: Teeb ära Nagu Eestlasele kohane algul ei saa vedama pärast ei saa pidama.

40:40 Ilus! Kolmaski murdepall päästetud, Halep lõi võrku.

30:40 Võrgulint tuleb appi teise murdepalli päästmisel.

15:40 Esimene murdepall rabakuga päästetud.

0:40 Kontaveidi tagakäe lihtviga kingib Halepile kolm murdepalli.

0:30 Anett jääb oma servil taas raskesse seisu.

1-3 Halep võidab teise geimi järjest. Anett kaitses kõvasti, aga lõpuks siiski eksis.

Riho Kallus: Halep on väga võimas

Riho Kallus: Halepi teise servi pealt tuleb Anettil julgelt mängida ja seda ta ka teeb

40:30 Halep lajatab mängu teise ässa.

30:30 Järjekordne kiire punkt, seekord kukub õnneks Anetile.

30:15 Halepi servigeim on alanud kolme kiire punktiga.

Riho Kallus: kahju, väga hea geim mõlema poolt

1-2 Kontaveit eksib tagakäelöögil. Halep teeb mängu esimese servimurde.

40:A Halep saab mängu esimese murdepalli.

40:40 Kolmandat korda on tablool tasamäng.

Riho Kallus: Anettil on siiamaani piisavalt kannatust punktid läbi mängida

A:40 Super punkt Anetilt! Pommitas ja pani Halepi korralikult jooksma, kuni võrgust tagakäega kenasti punkti ära tõi.

40:40 Kontaveit eksib tagakäelöögil.

A:40 Kontaveit rabakul ei eksi.

40:40 Natuke liiga suur aut Kontaveidi eeskäelt.

Riho Kallus: Anett tekitas väga hea nurga-serv väljakust välja ja piki joont pall punktiks

40:30 Korralik serv ja järgmise löögiga eeskäe äralöök teise nurka.

30:30 Anett sunnib Halepi taas võrku lööma.

15:30 Murdepallini Halep siiski veel ei jõua, vaid lööb võrku.

0:30 Kontaveit jääb oma pallingul raskesse seisu.

Riho Kallus: Halep alustab ka korraliku servigeimiga

1-1 Halepil ei teki oma servi hoidmisega samuti erilisi raskusi.

40:15 Halep sundis Kontaveidi eksima.

30:15 Ilus eeskäe äralöök toob Kontaveidile ka Halepi pallingul esimese punkti.

Lausa Eurosport 1 näitab.

Dan: Kuskilt üle ka kannab pildis?

1-0 Kontaveidil oma serv nulliga hoitud!

40:0 Anetilt tagakäe äralöök.

30:0 juba Anetile.

15:0 Esimene serv on julgustavalt hea. Halep alustab eeskäe lihtveaga.

Riho Kallus: Hakkab peale

Soojendus läbi. Mäng võib alata!

Kontaveit alustab loosi tahtel servimist.

Kontaveit siseruumides sooja tegemas: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1222308759353118726

Mängijad astuvad väljakule.