OTSE PARIISIST | Kanepi neljanda ringi kohtumine Marticiga avab French Openi peaväljaku programmi

Kaia Kanepi - Petra Martic

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martic oli juba enne oma ametliku trenni algust peaväljakul kohal. Hetkel harjutab oma treeneri Sandra Zaniewskaga volley'sid. Ees- ja tagakätt harjutas kõva häälitsemise saatel. Näeb hirmuäratavalt heas vormis välja. Kindlasti väga visa pallide tagasiajaja. Seda on ka statistikast näha. Näiteks Pliškova tegi ta vastu 28 lihtviga ja lõi 23 äralööki, samas ise kogunes tal lihtvigu kahe seti peale 14 ja äralööke ka 14. Mladenovici vastu ring varem lõi Martic 22 äralööki ja tegi vaid 9 lihtviga. Kolme mängu peale on tal kirjas 46 äralööki ja 31 lihtviga. Kanepi lajatas ainuüksi 2. ringis Zhangi vastu 47 winners'it. Kudermetova sai Kanepilt 29 äralööki, Görges 22.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: VEEL HUVITAVAID FAKTE: * Võit Görgese üle tähistas Kanepil suurtel slämmidel 16. võitu suurel slämmil asetatud mängija üle ja seitsmendat korda, kui ta on paigutusega mängija auti lükanud avaringis. * Teise ringi mängus Shuai Zhangi vastu lõi Kanepi 47 äralööki. * Viimane horvaatlanna, kellega Kanepi kohtus, oli 2010 Wimbledoni kvalifikatsioonis Tomljanovic, kes 2014. aastal hakkas mängima Austraalia lipu all. * Kanepi saldo suurte slämmide kaheksandikfinaalides: 6-1, ainus kaotus pärineb 2014 US Openilt (allajäämine Serena Williamsile). * Martici tõrjepunktid avaringis Jabeuri vastu - 66%, murdis tuneeslanna servi kuuel korral. * Võit Pliškova (WTA 2.) üle oli Marticile TOP10 mängija üle alles karjääri neljas. * Martic on sel aastal väljaspool TOP50 mängijatele kaotanud vaid kahes mängus - Aucklandis Sofia Keninile (tol päeval WTA 52.) ja Indian Wellsis Magda Linette'ile (WTA 92.).* Martici karjääri suure slämmi neljanda ringi mängude saldo: 0-4 (kaks kaotust Pariisis 2012 ja 2017), üks Wimbledonis 2017 ja üks Austraalias 2018).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Marketa Vondrousova (19), Iga Swiatek (18) ja Amanda Anisimova (17) on ainsad teismelised, kes 16 parema sekka alles jäänud. Viimati nähti sellist noorte pidu Roland Garrosi kaheksandikfinaalis 2008. aastal: Azarenka (18), Kvitova (18), A. Radwanska (19), Suarez Navarro (19). 2009. aasta US Openi 16 seas tegid ilma Oudin (17), Kvitova (19), Wickmayer (19) ja Wozniacki (19).

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Martici nimi on uhkelt esikohal 2019. aasta saviliivaväljakute võitude edetabelis: 1. Martic 142. Bertens 133. Konta 134. Sakkari 135. Vondrousova 12

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: AJALOOTUND. Philippe Chatrier oli Prantsuse tennisemängija (2.02.1926-22.06.2000), kes peale mängijakarjääri hakkas ajakirjanikuks ja spordiametnikuks. Prantsuse tenniseliidu president 1973-1993, rahvusvahelise tenniseliidu president 1977-1991. Peaväljak nimetati tema järgi 2001. aastal. Saavutused suurtel slämmidel pole midagi imepärast: French Open 2. ring, Wimbledon 3. ring, US Open 1. ring. Pärast eelmise aasta French Openit võeti suur osa peaväljakust kopaga maha ja ehitati ümber. Ehitustööd peaksid lõpule jõudma alles järgmisel aastal. Seal all oli ka varem pressikeskus, mis hetkel on ajutiselt FFT tennisemuuseumi rajatud. Ja järgmiseks aastaks peaks ka teisaldatav katus valmis saama.https://www.youtube.com/watch?v=4p4WnJFAc8Y

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kuulasin just The Tennis Podcasti, kus tänasest peaväljaku ajakavast rääkides avaldati arvamust, et Kanepi - Martici mäng ei peaks siin olema. Eks igaühel ole oma arvamus, aga meie arust on igati super, et see siin toimub. Pelgalt juba sellepärast, et paremat pressitribüünil üheltki teiselt väljakult ei leia. Pealegi on see ainus pressitribüün, mis keset päeva päikese eest varju jääb (väga oluline nüanss arvuti tervise seisukohast!). Kanepil on üldse õnnestunud rahvusvahelise meedia pilgu alt eemale hoida. Peale 18. asetusega Julia Görgese alistamist pole tema vastased olnud just maailma nimed (Shuai Zhang, Veronika Kudermetova). Küll aga võib arvata, et alates sellest mängust (kui see peaks õnnestuma) on ka tema hoobilt suurema tähelepanu all. Petra Martic on meedia silmis üsna populaarne, sest tema intervjuud on lõbusad ja vabad, tema tagasitulek seljavigastusest pakub siin-seal kõneainet ja sisetunne ütleb, et paljud tenniseajakirjanikud hoiavad talle siin pöialt. Aga ta ei ole veel kohtunud Kanepiga... Allpool peaväljaku ajakava: https://twitter.com/ProTennista/status/1134864602343333888

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Tere hommikust kõigile! Delfi ja Eesti Päevaleht on juba Roland Garrosi väljakutel, täpsemalt inimtühjas pressikeskuses, sest ükski teine hull peale Eesti lehemehe nii vara end staadionile kohale ei vea. Õige pea aga on peaväljakul algamas Petra Martici hommikune trenn (8.45-9.15), millele järgneb Kaia Kanepi trenn (9.15-9.45) ja Roger Federeri harjutuskord Leonardo Mayeriga (10.15-10.45). Publik lastakse tõenäoliselt tribüünile juba pooleldi Federeri soojenduse ajal.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Anett Kontaveit ja Darja Kasatkina peavad paarismängu kolmanda ringi hiinlannade Duan/Zhengi vastu 1. väljaku neljanda kohtumisena. Sellel väljakul on pühapäeval ainult paarismängud.

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Koefitsendid hetkel sellised: Martic kerge favoriit. Arusaadavatel põhjustel: 1) Asub juba edetabelis kõrgemal, 2) Alistas kolmandas ringis maailma teise reketi. https://twitter.com/NCTennisBets/status/1134932306400030720

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: Kui palju tänavused kaheksandikfinalistid varem veerandfinaali on jõudnud? https://twitter.com/TheTennisTalker/status/1134916265729019904

Gunnar Leheste, Pariis, Stade Roland Garros: 16 paremat naist vanuse järjekorras. Kanepi kõige kogenum. https://twitter.com/brytennis/status/1134899220580851712