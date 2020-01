OTSE DELFI TV-s | Veatut mängu näitav Bertens võitis Kontaveidi vastu avaseti kindlalt

Kontaveit ja Bertens on seni omavahel kohtunud kolmel korral. Esimese omavahelise duelli kallutas Kontaveit 2016. aastal New Havenis 6:3, 6:4 enda kasuks, kuid kaks järgmist matši on lõppenud hollandlanna võiduga.

Bertens jäi 2017. aastal 6:4, 3:6, 6:1 peale Gstaadis ning 2018. aastal 6:3, 2:6, 6:3 Cincinnati Mastersil.

Kontaveidi ja Bertensi matš algab Pat Rafeteri Arenal eeldatavasti Eesti aja järgi kell 12.30-13.00.

Mängu võitjat ootab veerandfinaalis kohtumine endise maailma esireketi Naomi Osakaga (WTA 4.).



Anett Kontaveit - Kiki Bertens 3-1 Mitu ilusat servi järjest löönud Kontaveit hoiab oma pallingugeimi! 2-1 Kontaveit murrab teist korda järjest Bertensi pallingu! Tasavägises geimis kasutas kolmanda murdepalli ära. 1-1 Kahjuks on Bertensi vastus sellele liialt võimas. Kontaveit ei saa nüüd enda pallingul punktigi. 1-0 Teine sett algab Kontaveidi servimurdega! Bertens tegi kohe seti alustuseks oma esimese topeltvea. 3-6 Bertens murrab seti lõpetuseks veelkord Kontaveidi servi. Hollandlanna näitab ilusat mängu, väga vähe eksib ja väga võimsalt servib. Vaata statistikat! 3-5 Bertens ei kingi Kontaveidile oma servigeimis punktigi. 3-4 Kontaveit hoiab tasavägise geimiga oma servi. Kolm korda oli tasamäng, aga Bertensit murdepallini ta ei lubanud. 2-4 Kontaveit sai lõpuks kaks esimest punkti ja Bertensi pallingult kätte, kuid servimurre jääb veel kaugele. Reklaamipausi ajal käis väljakul Aneti treener Nigel Sears. Anett kurtnud, et pall lendab Bertensi reketi pealt liiga kiiresti, treener soovitas tempot maha võtta ja otsida ründamiseks võimalusi. 2-3 Kontaveit võidab oma servigeimi läbi raskuste. Kui riski piiril mängib ja esimene serv õnnestub, on lootust. Geimi lõpuks sai ta ka mängu esimese punkti teiselt servilt. 1-3 Kontaveit pole endiselt Bertensi servil ühtegi punkti saanud. 1-2 Kontaveit saab enda servigeimiga lõpuks silma pähe. 0-2 Bertens võidab enda servigeimi nulliga. 0-1 Mäng algab Bertensi servimurdega. Kontaveit tegi 30:30 viigiseisul topeltvea, enne seda aga lõi tagantkäelt mitme meetriga auti. Mäng on alanud! Kontaveit alustab loosi tahtel servimist. Mängijad on soojendusel. 2 minutit anti just aega. Korras! Osaka võitis Kenini 6:7 (3), 6:3, 6:1 ning kohtub järgmisena Kontaveidi ja Bertensi matši võitjaga. Osaka on läinud 5:1 juhtima ja on ka ise järgmisena servimas. Osaka juhib kolmandat setti juba 3:0. Osaka võitiski teise seti 6:3. Ehk siis selles mängus tuleb ka kolmas sett. Kontaveiti pole väljakule oodata ilmselt enne kella 13.45-e. Eelnev kohtumine Sofia Kenini ja Naomi Osaka vahel ei näi veel lõppevat. Seega pole ka Kontaveiti ja Bertensit niipea väljakule oodata. Kenin võitis avaseti kiires lõppmängus, kuid Osaka juhib teist setti 5:3. Kaadrid Kiki Bertensi soojendusest mõni tund tagasi: https://twitter.com/BrisbaneTennis/status/1215185181000077313