Sabalenka, kes teises ringis alistas Eesti esireketi Anett Kontaveiti (WTA 22.), oli poolfinaalis 6:4, 6:3 parem kogenud venelannast Svetlana Kuznetsovast (WTA 46.).

Petra Kvitova pidas poolfinaalis maha põnevuskohtumise maailma esinumbri Ashleigh Bartyga. Tšehhitar Kvitova võitis avaseti 6:4, kuid kaotas järgmise 2:6. Otsustava seti kallutas tšehhitar enda kasuks numbritega 6:4.

Sabalenka ja Kvitova on omavahel kohtunud seni kolm korda. Omavahelistes mängudes on 2:1 peal Kvitova. Tšehhitar on Dohas juba korra võidutsenud, kui sai tiitli pea kohale tõsta 2018. aastal.