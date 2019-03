Uudist täiendatakse...

EELVAADE:

Maailma edetabelis 11. kohal olev Barty alistas poolfinaalis 6:3, 6:3 esmakordselt sellisel turniiril nii kaugele jõudnud Anett Kontaveidi (WTA 19.).

Teises poolfinaalis mängis Pliskova (WTA 7.) 7:5, 6:1 üle endise maailma esireketi Simona Halepi (WTA 3.).

Barty ja Pliskova on seni omavahel kohtunud neljal korral. Mõlemad on seni saanud kirja kaks võitu. Viimatise matši võitis Pliškova, kui ta jäi mulluse US Openi kaheksandikfinaalis 6:4, 6:4 peale.

Finaal algab Eesti aja järgi kell 19.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.