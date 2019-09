OTSE DELFI TV-s | Kas maailma teine reket Karolina Pliškova võtab Zhengzhou finaalis hooaja neljanda tiitli?

Turniiril esimese paigutuse saanud Pliškova alistas poolfinaalis austraallanna Ajla Tomljanovici (WTA 46.) 6:3, 6:2. Pliškova jaoks on see tänavu juba viies finaal, kuhu ta on jõudnud. Varasemast neljast kolmel on ta ka triumfeerinud.

28-aastane Martic lõpetas poolfinaalis korraliku turniiri teinud prantslanna Kristina Mladenovici (WTA 49.) teekonna. Horvaadi võidunumbriteks jäid 6:0, 6:3.

Pliškova ja Martic on omavahel kohtunud viiel korral, kusjuures Martic on saanud koguni neli võitu. Viimati läksid naised vastamisi tänavuse Prantsusmaa lahtiste suure slämmi turniiri kolmandas ringis, kus jäi peale Martic tulemusega 6:3, 6:3.

Finaal peetakse Eesti aja järgi algusega kell 9 hommikul. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.

Täiendatud kell 13.06:

Mängu algus on tugeva vihma tõttu lükkunud edasi ning peaks praeguse seisuga algama kell 14:30.