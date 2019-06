OTSE DELFI TV-s | Eastbourne'i WTA turniiri finaalis kohtuvad Kerber ja Pliškova

Mullune Wimbledoni tšempion Kerber alistas finaali pääsemiseks kahes setis nii Samantha Stosuri, Rebecca Petersoni kui ka Simona Halepi, enne kui poolfinaalis Ons Jabeuri üle loobumisvõidu sai. Ka Pliškova pole veel Eastbourne'is seni settigi kaotanud - tema on teel finaali alistanud Margarita Gasparjani, Elise Mertensi, Jekaterina Aleksandrova ja Kiki Bertensi.

Mõned tenniseeksperdid on pakkunud, et tegu võib olla ka Wimbledoni finaali peaprooviga: Kerber ja Pliškova on asetatud eri tabelipooltele ning on kahtlemata ka esmaspäeval algaval Suure Slämmi turniiril peafavoriitide ringis.

Finaalmatš algab Delfi TV eetris kell 14.30. Ülekannet kommenteerib Michel Lehtmets.