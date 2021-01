OTSE DELFI TV-s | Arina Sabalenka võitis esmakordselt WTA turniiri finaalis mängiva Kudermetova vastu avaseti ülikindlalt

14. järjestikuse matšivõidu saanud Sabalenka (WTA 10.) alistas poolfinaalis vaid 57 minutiga 6:3, 6:2 kreeklanna Maria Sakkari (WTA 22.), lüües kaheksa serviässa, kreeklannal kogunes ässasid kaks ja topeltvigu viis (Sabalenkal üks topeltviga).

Sabalenkale on see 13. kord WTA turniiri finaali jõuda. Viimase turniiri võitis ta novembris Austrias Linzis. 2020. aastal jäi ta löömatuks ka Ostravas ja Kataris. Kokku on ta nimel kaheksa WTA turniirivõitu.

Esikohamatšis kohtub Sabalenka Kudermetovaga, kes mängis poolfinaalis üle ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 99.) 7:6 (10:8), 6:4. Kudermetova lõpetas turniiril mäletavasti ka Anett Kontaveiti teekonna. Venelanna alistas avaringis Eesti esireketi 7:5, 6:1. Kudermetova jaoks on tegu karjääri esimese WTA turniiri finaaliga.