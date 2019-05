OTSE DELFI TV-s | Anett Kontaveit alustab Madridi WTA turniiri tugeva valgevenelanna vastu

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi mängud Madridis

Meeste mäng on nüüd lõppenud ning peagi peaks Kontaveit väljakule tulema!

Meeste mängus algab peagi kiire lõppmäng. Ehk saab Kontaveidi kohtumine alguse 17.45 paiku?

Meeste mängus on mõni geim päris pikaks veninud - enam kui 15 minutit on möödas, aga 3:3-st on saanud alles 4:4!

Anett Kontaveidi kohtumise algusaeg pisut viibib - praegu võiks arvestada ehk 17.30-ga. Enne seda peetakse meeste mäng Albert Ramos-Vinolase ja Daniel Taro vahel, mille seis on hetkel otsustavas setis 3:3.

Pliškova kasutab esimese matšpalli kohe ära ning võidab kohtumise 7:6, 6:2. Kahju!

5:2. Eestlannalt taas oma servi hoidmine, kuid nüüd on vaja mitu korda järjest murda, et mängus püsida.

Kanepi näitab korraks elumärke ning võidab oma servigeimi, kuid Pliškova hoiab seejärel kindlalt ka enda servi. 5:1.

4:0. Paistab, et Pliškova läheb oma teed.

Kas see oli nüüd murdumispunkt? Pliškova murrab kiirelt ning läheb teist setti 3:0 juhtima.

Kanepi venitab teise geimi Pliškova servil küll pikaks, kuid vastumurret ei tule. 0:2.

Valus algus teisele setile: Pliškova kohe murrab. 0:1.

Mihkel Laurits: Kurb, kuid see ei ole veel kaotus! ☀️

Kanepi kaotab esimese seti 5:3 eduseisust 6:7 (1).

6:1. Settpallid.

5:1. Teine minibreik.

Pliškova on kiires lõppmängus juba 4:1 ees.

Kanepi on minibreigiga jäänud kiires lõppmängus 1:2 taha.

Sest kvalifikatsioonist puudub kahjuks teleülekanne.

Leila Liinsoo: Miks meile Kaia mänge ei näidata ?

6-6 Mängu neljas servimurre (teine Pliškoval) on tõsiasi ja kiire lõppmäng tuleb!

15:40 Pliškoval kaks murdepalli

Kanepi oma servil 15:30 taga.

6:5 Kanepi murdis kohe vastu! Esimene murdepall oli tal 40:30 seisul, teine pärast 40:40 tasamängu.

5-5 Pliškova läks Kanepi servil 40:0 ette, Kaia päästis kaks murdepalli, aga kolmandat kahjuks enam mitte. Servimurded 1:1 tasa ja sett jätkub.

5-4 Kanepi pääses Pliškova servil 30:15 ette, aga tšehhitar suutis oma servi siiski hoida.

5-3 Enda servigeimis loovutas Kanepi Pliškovale taas vaid ühe punkti, kui oli juba 40:0 ees.

Auhinnarahad on Madridi Openil soliidsed. Avaringi kaotaja teenib 19 805 eurot, teise ringi pääseja 42 220, kolmandasse 80 620, veerandfinalist kasseerib 160 920, poolfinalist 312 215, finalist 608 700 ja võitja 1 202 520 eurot.

4-3 Pliškova pallingul oli pusimist 30:30-ni, pärast mida võttis tšehhitar oma.

4-2 Kanepi loovutas oma servil Pliškovale vaid ühe punkti.

3-2 Kanepi läheb servimurdega juhtima! Pliškova läks oma servil 30:0 ja 40:30 ette, aga Kanepi võttis järgi ja murdis.

2-2 Pliškova sai veel kolmandagi murdepalli, aga Kanepi hoidis läbi raskuste oma servi.

Pliškoval oli kaks murdepalli. Kanepi päästis need ja haaras pärast 40:40 seisu edu.

1-2 Pliškova suutis kõik murdepallid päästa ning servi hoida.

Pliškova on oma servil 0:40 taga! Kanepil kolm murdepalli.

1-1 Pärast 30:30 võitis Kanepi kaks punkti järjest ja vormistas geimivõidu.

Kanepi pallingul on seis 30:30.

0-1 Kanepi sai ühe punkti kätte, aga Pliškova hoidis oma servi.

Matš on alanud. Pliškova on avageimis 40:0 ees.

Pliškova alustab servimist.

Flashscore.com-is on Kanepi ja Pliškova mängu algusajaks märgitud 14.00 ehk loodetavasti on see kohe-kohe algamas.

Teise seti võitis Carballes Baena kiirelt 6:1. Väljak on Kanepi ja Pliškova jaoks vaba!

Meeste mängus lõppes alles esimene sett. Carballes Baena võitis kiire lõppmängu 7:1.

Kanepi ja Pliškova ootavad meeste turniiri kvalifikatsioonmatši Carballes Baena (ATP 86.) - Humbert (ATP 64.) järel, kus avasetis on seis esimese kasuks 4:3.