23-aastane 2017. aasta Roland Garrosi võitja on langenud WTA tabelis juba 42. positsioonile. Ta osales viimati kõrgetasemelisel turniiril veebruaris Qataris.

Tänaseks on naistest juba kuus maailma tippu kuuluvat mängijat teatanud oma loobumisest US Openil osalemisest. Nende seas on Ash Barty, maailma teine reket Simona Halep, turniiri tiitlikaitsja Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens ja Belinda Bencic.

US Open kestab 31. augustist kuni 7. septembrini.