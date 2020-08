Osaka tenniseturniiril korraldatud protestist: ma mõistsin, et pean olema eeskuju

Peale võitu Anett Kontaveiti üle teatas Osaka, et ei kavatse edasi mängida, sest “tumedanahalisena laskuvad talle suuremad kohustused kui tennis”. New Yorgis peetava turniiri korraldajad otsustasid seejärel tühistada eelolevad mängud, et liituda protestiga, kus osalesid juba teised suured Ameerika Ühendriikide spordiliigad. Mängudega siiski jätkati peagi.

22-aastane tennisist sõnas pärast reedest edukat poolfinaali, kuidas ta ei suutnud oma tegude tagajärgi nii suureks ennustada. “Ma tõesti ei arvanud, et sellest nii suur probleemika tõstatakse,” sõnas Osaka, kes kandis särki, kus oli peal “Black Lives Matter” ehk “Tumedanahaliste elud loevad” sloogan.

“Ma olen alati arvanud, et oleks tore, kui keegi algataks sellise protesti ka tennises. Ma olen loomuselt rohkem teiste järgija. Ma ootasin pikalt ning üks hetk mõistsin, et mina pean olema see, kes sellega alustab,” rääkis maailma kümnes naistennisist ja lisas, “ma tahtsin ainult tõsta mängijate teadlikkust probleemist. Tundub, et ma tegin oma töö ära.”

Ameerika Ühendriikides hakkasid toimuma suured protestid pärast seda, kui valgenahaline politseinik tulistas seitse korda tumedanahalist Jakob Blake´i selge. Politseivägivald on olnud USA-s kuum teema ning selle tõttu on üle riigi peetud juba mitu kuud erinevaid proteste.