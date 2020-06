Ootamatu! Soome vasaraheitja alustas hooaega rahvusrekordiga

"See oli mulle endalegi ootamatu. Läks aega, enne kui see kohale jõudis. Seejärel saabus uskumatu õnne- ja rahulolutunne," rääkis Tervo YLE uudistele.

Varasemast rahvusrekordist 70.18, mis 2019. aasta juunist oli samuti Tervo nimel ja püstitatud Jyväskyläs, oleks ta jagu saanud ka oma viimase katsega, milleks mõõdeti 70.84.

Uue rekordiga tõusis 22-aastane Tervo maailma hooaja edetabelis kuuendale kohale. Esikohta hoiab valgevenelanna Hanna Malõšik 75.45-ga.

Tervo avaldas, et niisugusele arenguhüppele on kaasa aidanud seljavigastusest paranemine, tänu millele on ta saanud jõusaalis varasemast suuremate raskustega rassida.

Teise koha sai Tervo järel Silja Kosonen, kes püstitas Soome kuni 19-aastaste rekordi 67.99. See tippmark kuulus varem Tervole ja oli kolm meetrit kehvem.

Meeste võistlusel püstitas isikliku rekordi 22-aastane Aaron Kangas, kes heitis 77.09. Viimati heitis mõni Soome mees vasarat nii kaugele 2016. aastal, kui David Söerberg sai kirja 77.60.