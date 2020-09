Ootamatu: Serena Williams jättis French Openi pooleli

39-aastane ameeriklanna teatas uudisest täna, mil ta pidi teises ringis minema vastamisi bulgaarlanna Tsvetana Pironkovaga (WTA 157.).

"Ma armastan väga Pariisis mängimist. Tahtsin siin väga pingutada, aga Achilleuse kõõluses on probleem. Sel polnud pärast US Openit piisavalt aega taastumiseks," rääkis Williams pressikonverentsil.

"Olukord veidi paranes vahepeal, aga pikemat plaani vaaadates, siis ma ei usu, et suudan pika turniiri vastu pidada," tõdes rekordilist 24. suure slämmi võitnud jahtinud ameeriklanna. "Mul on raskusi jalutamisega, mis on ka märk sellest, et peaksin keskenduma taastumisele. Usun, et järgmised 4-6 kuud nädalat peaksin lihtsalt istuma ja puhkama."

Avaringis oli Williams alistanud kaasmaalase Kristie Ahni (WTA 102.) 7:6 (2), 6:0.

Loobumisvõidu saanud Pironkovat ootab kolmandas ringis ees Barbora Strycova (WTA 37.) ja Barbora Krejcikovaga (WTA 117.) vahelise kohtumise võitja.