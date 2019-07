Odavaim pilet tänasele Nadali ja Federeri poolfinaalile maksab 7794 eurot

Daily Mail kirjutab, et mängu piletite järele on nii suur nõudlus, et inimesed on neid nõus ostma juba 13 000 naelsterlingiga (14 471 eurot). Odavaim pilet tänasele suurele mängule maksab 7000 naela (7794 eurot).

Ainsad, kellel on õigus legaalselt pileteid edasi müüa, on 50 000-naelase viie aasta pääsme ostnud inimesed. Tavapiletid hinnaga 185 naela on kõik juba ammu maha müüdud.

50 000-naelane pääse annab Wimbledoni külastajale viieks aastaks eksklusiivse ligipääsu koos õigusega külastada privaatseid lounge'e ja restorane. Peaväljakul on taolistele inimestele vaid 2500 istekohta, suuruselt teisel väljakul ehk Court One'il 1000. Kõik muud istekohad ei ole legaalsel viisil edasimüüdavad.

Wimbledoni korraldajad on palunud eksklusiivsete pileti omanikel neid edasi müües jätta hinnad "mõistlikkuse piiridesse", kuid nii suure huvi korral nagu täna püüavad kõik nii palju kasumit teenida kui võimalik.

Korraldajad hakkasid poolfinaali piletite huvi tõusu täheldama kaheksandikfinaalide paiku, kui Federeri ja Nadali vastasseis üha tõenäolisemaks muutus.

Selliseid eksklusiivseid pääsmeid müüakse vaid paari kaupa. Näiteks 2013. aastal, kui Andy Murray kohtus finaalis Novak Djokoviciga, küündisid piletipaari hinnad 71 000 naelani (79 065 eurot).

2008. aasta Wimbledoni finaali, mille kordusetendust täna oodatakse, peetakse üheks tenniseajaloo vägevaimaks matšiks. Nadal võitis selle eepilise trilleri 4 tunni ja 48 minutiga 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8), 9:7.

Nadali ja Federeri heitlus on kavas peaväljaku teise matšina. Avamängus kell 15 tulevad areenile maailma esireket Novak Djokovic ja 23. asetusega hispaanlane Roberto Bautista Agut.