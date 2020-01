Novak Djokovic soovitas Australian Openi ära jätta

"Kui põlengud jätkuvad samal viisil ning Melbourne`i ja Sydney õhu kvaliteet on tõsiselt mõjutatud, peaks Austraalia Tenniseliit selle kohta mingid reeglid kehtestama," sõnas Djokovic Brisbane`is antud pressikonverentsil.

"See on nende jaoks mõistagi raske, sest palju erinevaid aspekte on mängus. Kuid oht tervisele on minu jaoks ikkagi kõige määravam," lisas serblane.

Austraalia võitleb juba mitmendat nädalat ränkade maastikupõlengutega, millele ei näi veel nii pea lõppu tulevat. Iga päevaga kasvab nii põlengute kui ka hukkunute arv.

Austraalia peaminister Scott Morrison teatas laupäeval pärast erakorralist riikliku julgeolekunõukogu kohtumist, et kutsus maastikupõlengutega seoses teenistusse 3000 reservväelast.

Australian Open algab 20. jaanuaril.