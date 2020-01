Novak Djokovic loobus Adelaide'i turniirist

Turniiri korraldajad serblase loobumise põhjust ei nimetanud, kuid võib arvata, et Djokovic tahab pärast ATP Cupil finaali jõudmist lihtsalt puhata või ravida mõnda pisivigastust.

"Me teame, kui pettunud Novak on, et ta sel aastal Adelaide'is osaleda ei saa. Me loodame teda siin näha järgmisel aastal," ütles turniiri direktor Alistair MacDonald. "Mõistame tema otsust ning soovime talle ülejäänud ATP Cupiks ja eesootavaks Australian Openiks kõike paremat!"

Homses ATP Cupi finaalis kohtub Serbia Hispaaniaga. Üksikmängus astub Djokovic vastu maailma esireketile Rafael Nadalile. Hiljem on veel kavas ka paarismäng.