Novak Djokovic läheb ilmselt operatsioonile

32-aastane serblane peab taastumiseks võtma rohkem aega ning läheb ilmselt Šveitsis ka väiksele lõikusele, teatab New York Times. Viimati käis Djokovic operatsioonil 2018. aastal, kui tal oli probleeme küünarnukiga.

Pärast US Openil saadud kaotust Stan Wawrinkale ütles Djokovic, et kavatseb järgmise turniiri teha Tokyos Japan Openil, mis algab 30. septembril. Eesootav õlaoperatsioon võib aga tähendada, et serblase hooaeg on juba lõppenud.

Djokovicil on olnud tänavu väga tihe võistlusgraafik, suure slämmi tiitlivõitudeni jõudis ta nii Australian Openil kui Wimbledonis.