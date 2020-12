Novak Djokovic jõudis veel ühe uhke tähiseni

Varem on sama suutnud vaid Šveitsi kuulsus Roger Federer, kes hoidis esinumbri kohta enda käes rekordilised 310 nädalat.

33-aastasel Djokovicil on võimalus tippmark enda nimele võtta juba mõne kuu pärast, kui ta suudab esireketi kohta hoida järgmise aasta 8. märtsini.

Kõigi aegade edetabelis järgnevad Federerile ja Djokovicile ameeriklane Pete Sampras (286 nädalat esinumber), tšehh Ivan Lendl (270) ja ameeriklane Jimmy Connors (268).

Djokovic on võitnud 17 suurt slämmi ja 81 ATP turniiri. Australian Openil on ta võidutsenud juba kaheksa korda, Wimbledois viis, US Openil kolm ja French Openil ühe korra. Lisaks on serblase auhinnakollektsioonis olümpiapronks 2008. aasta Pekingi suvemängudelt.