Novak Djokovic jõudis iidoli Pete Samprasega ühele pulgale

Sellega tõusis Djokovic ühele pulgale legendaarse Pete Samprasega. "Ma imetlesin Pete'i, kui väike olin. Seega on tema rekordi kordamine tõeline unistuse täitumine," rääkis Djokovic. "Pingutan jätkuvalt selle nimel, et areneksin mängijana ja loodetavasti suudan tulevikus veel rekordeid purustada."

17-kordne suure slämmi turniiri võitja Djokovic on varasemalt maininud, et tema eesmärk on ületada Roger Federeri (ATP 4.) tippmark, kes on olnud koguni 310 nädalat maailma esinumber. Selle saavutamiseks peab serblane suutma oma kohta säilitada kuni järgmise aasta 8. märtsini.

Most Years Ended as World No. 1

1T @DjokerNole 6

1T Pete Sampras 6

3T @JimmyConnors 5

3T @RogerFederer 5

3T @RafaelNadal 5 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 6, 2020