Novak Djokovic andis suure vihje enda osalemisest US Openil

Djokovic on öelnud, et ta ei pruugi minna Ameerika Ühendriikidesse, kui tal ei lubata võtta kaasa enda kogu toetustiimi. Lisaks oli ta skeptiline plaanis paigaldada fännid erilistese hotellidesse ja piirata nende liikumist. Intervjuus Eurosport´s Tennis Legendsile tundus serblase seisukohad olevat pehmemad kui varem.

Mees teatas, et ta on valmis kohanema hetkeolukorraga ning valmistub vaikselt tagasitulekuks. “Me pidime kohanema kõigega, millega meil kästi. See polnud meie otsus. Meie mängijatena peaksime olema tänulik, et üldse mängida saame. USTA teeb viimase otsuse US Openi suhtes ja me kõik teame kui tähtis see on, et turniirid toimuksid. Eriti Suured Slämmid,” teatas Djokovic.

Hoolimata optimistlikust toonist, hoiatas serblane siiski isolatsiooni reeglite kohta. “Me loodame, et kord, kui me juba sinna läheme, on meil täielik juurdepääs väljakutele, et me saaksime vormis püsida. Soovin karantiini lõppedes olla juba võistlusvormis.”