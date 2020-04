Nooruke tennisetäht Coco Gauff: olin aasta aega sügavas depressioonis

USA tennise suurimaks tulevikulootuseks peetav Gauff tegi täiskasvanute seas suure läbilöögi mullu, kui jõudis alles 15-aastasena Wimbledoni suure slämmi turniiril neljandasse ringi ehk kaheksandikfinaali.

"Kogu oma elu olen ma olnud noorim millegi suure saavutaja ning sellega on kaasnenud liigne ühespuhutud reklaam, mida ma pole soovinud," sõnas Gauff, vahendab BBC Sport. "See lisas mulle suure pinge, et pean kiiresti läbi lööma."

"Olin aasta aega väga masendunud. See oli minu elu raskeim aasta," sõnas ameeriklanna meenutades hooaega 2017/18.

"Ma olin lihtsalt kadunud. Võtsin aega, et nutta ja mõelda. Mõistsin, et pean hakkama mängima enda jaoks, mitte teiste inimeste jaoks. Tulin sellest kõigest väja tugevamana ja tunnen ennast nüüd paremini kui kunagi varem," lausus Gauff, kes on maailma edetabelis 52. kohal.