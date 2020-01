Nike avaldas skandaalse reklaami, nimetades Australian Openi tingimusi tuleohtlikuks

Nike teatas Cassie Byrnesi disainitud uute ja väga kirevate tenniseriiete reklaamis: "Melbourne`is on neljast suure slämmi turniirist kõige kuumemad tingimused. Keskmiselt on sooja üle 37 kraadi ning see tähendab, et nii mängijad kui Nike`i rõivadisainerid peavad ületama tuleohtlikke olusid."

Kuna Austraalias jätkuvad juba kuid kestnud metsa- ja maastikupõlengud, oli Nike`i koduleheküljel avaldatud reklaamteksti sõnastus pehmelt öeldes kohatu ning see sai nii USA-s kui Austraalias suure kriitika osaliseks.

Viimastel andmetel on Austraalias elu kaotanud 25 inimest, maha põlenud 84 000 ruutkilomeetrit - suurem maa-ala kui Šotimaa pindala - ja hävinud üle 2500 maja.

Nike otsustas suure kriitikalaviini järel oma reklaamtekstis sõnast "tuleohtlik" loobuda.